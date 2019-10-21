В СПЧ рассказали о главных задачах для нового состава
- РИА Новости
«Одна из главных целей, которая будет стоять перед новым руководителем, — это защита соотечественников за рубежом», — заявила она.
По её словам, не случайно глава совета Валений Фадеев взял в команду Александра Точёнова, который уделяет много внимания данной теме.
Большакова выразила надежду, что с приходом новой команды эта работа будет усилена.
Кроме того, важнейшими задачами она назвала «сдвиг вектора усилий в сторону работы с молодёжью и развития гражданского общества».
Со своей стороны, член СПЧ Татьяна Марголина, советник губернатора Пермского края по вопросам развития гражданского общества, в беседе с URA.RU отметила, что от присутствия уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой совет только выиграет.
«Знание и чувствование того, чем живут люди, очень важно для региона и для всех нас. Знание реальной ситуации делает рекомендации СПЧ, в том числе президенту России, более выверенными», — считает Марголина.
Ранее секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев был назначен председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и стал советником российского лидера Владимира Путина.