В СПЧ рассказали о главных задачах для нового состава

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова в беседе со «Взглядом» рассказала о главных задачах нового состава.

«Одна из главных целей, которая будет стоять перед новым руководителем, — это защита соотечественников за рубежом», — заявила она.

По её словам, не случайно глава совета Валений Фадеев взял в команду Александра Точёнова, который уделяет много внимания данной теме.

Большакова выразила надежду, что с приходом новой команды эта работа будет усилена.

Кроме того, важнейшими задачами она назвала «сдвиг вектора усилий в сторону работы с молодёжью и развития гражданского общества».

Со своей стороны, член СПЧ Татьяна Марголина, советник губернатора Пермского края по вопросам развития гражданского общества, в беседе с URA.RU отметила, что от присутствия уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой совет только выиграет.

«Знание и чувствование того, чем живут люди, очень важно для региона и для всех нас. Знание реальной ситуации делает рекомендации СПЧ, в том числе президенту России, более выверенными», — считает Марголина.

Ранее секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев был назначен председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и стал советником российского лидера Владимира Путина.