Минобороны опровергло данные о пуске «Калибров» «не с первого раза»

Информация СМИ о взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» во время учений «Гром-2019» является «глупостью». Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.

«Информация, опубликованная РБК, о якобы взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца», — говорится в сообщении.

Как отмечается, старт ракет с малого корабля «Град Свияжск» прошёл успешно, в штатном режиме.

«Тестирование технических агрегатов или отдельных систем оружия проводится не во время учения стратегического масштаба, а только в рамках отдельных испытаний с участием представителей промышленности», — добавили в ведомстве.

Подчёркивается, что ракетный корабль «Татарстан», о котором упоминает РБК, «никогда не имел на вооружении и не оснащается крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

«Поэтому в принципе не мог их запускать», — указывается в заявлении.

Ранее РБК писал, что во время учений ракеты «Калибр» были запущены не с первой попытки.

Указывалось, что пуски производились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск».

21 октября министерство также опровергло информацию газеты «Ведомости» о нештатной ситуации в ходе учения «Гром».