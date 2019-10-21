Минобороны опровергло данные о сбое на учениях «Гром-2019»

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В Минобороны России опровергли информацию о нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром-2019».
Минобороны опровергло данные о сбое на учениях «Гром-2019»
  • РИА Новости

«Информация, опубликованная газетой «Ведомости» о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что целью учения была проверка системы боевого управления ВС, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, сообщила, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа», а не два.

17 октября силы стратегического сдерживания произвели пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений «Гром-2019». В Минобороны отметили, что ход учений контролировал президент России Владимир Путин.

Также было опубликовано видео пуска крылатых ракет в рамках стратегических учений «Гром-2019».

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