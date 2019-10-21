Путину доложили о ЧП с дамбой в Красноярском крае
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
- РИА Новости
«Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, оказания помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших», — говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что российский лидер поручил принять все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей.
Ранее суд в Красноярске арестовал на два месяца начальника участка артели компании «Сисим» Андрея Еганова. Он признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ.
По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В оперативном штабе сообщили, что расширили до 25 км район проведения поисковой операции после прорыва нескольких дамб.
В понедельник, 21 октября, в Красноярском крае объявлен день траура.
В СК заявили, что дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.