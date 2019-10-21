Путину доложили о ЧП с дамбой в Красноярском крае

Короткая ссылка
Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий после прорыва дамбы в районе посёлка Щетинкино Курагинского района.
Путину доложили о ЧП с дамбой в Красноярском крае
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
  • РИА Новости

«Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, оказания помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших», — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что российский лидер поручил принять все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей.

Ранее суд в Красноярске арестовал на два месяца начальника участка артели компании «Сисим» Андрея Еганова. Он признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ.

По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В оперативном штабе сообщили, что расширили до 25 км район проведения поисковой операции после прорыва нескольких дамб.

В понедельник, 21 октября, в Красноярском крае объявлен день траура.

В СК заявили, что дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить