Жена обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском прокомментировала его арест

Жена Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб, — прокомментировала его арест.

«Люди просто не понимают, что такое горная работа и что такое работа в тайге. Золото мыли испокон веков таким способом», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, в настоящее время только техника добавилась — экскаваторы и бульдозеры.

Ранее сообщалось, что в отношении Еганова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 18 декабря.

Еганов признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ.

По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек.