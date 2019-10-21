Жена обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском прокомментировала его арест
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
- РИА Новости
«Люди просто не понимают, что такое горная работа и что такое работа в тайге. Золото мыли испокон веков таким способом», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
По её словам, в настоящее время только техника добавилась — экскаваторы и бульдозеры.
Ранее сообщалось, что в отношении Еганова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 18 декабря.
Еганов признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ.
По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек.