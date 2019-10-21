Эксперт оценил результаты опроса о лучших политических лидерах среди киногероев

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Директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков в беседе с телеканалом «360» оценил результаты опроса, согласно которому Штирлиц из «17 мгновений весны» и профессор Преображенский из «Собачьего сердца» являются лучшими политическими лидерами среди киногероев.
Эксперт оценил результаты опроса о лучших политических лидерах среди киногероев
  • РИА Новости

Как отметил Марков, Штирлиц — очень умный человек, принимающий жёсткие решения и при этом являющийся образцом интеллигентности.

Что касается Преображенского, то он «несёт идею большого дела на благо на человечества» и способен проявить жёсткость.

«Люди хотят иметь очень сильных людей и одновременно очень умных людей», — сказал Марков.

Ранее сообщалось, что опрос выявил главное для россиян событие 1989 года.

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