Эксперт оценил результаты опроса о лучших политических лидерах среди киногероев
- РИА Новости
Как отметил Марков, Штирлиц — очень умный человек, принимающий жёсткие решения и при этом являющийся образцом интеллигентности.
Что касается Преображенского, то он «несёт идею большого дела на благо на человечества» и способен проявить жёсткость.
«Люди хотят иметь очень сильных людей и одновременно очень умных людей», — сказал Марков.
Ранее сообщалось, что опрос выявил главное для россиян событие 1989 года.