В Ростове объявлен траур после гибели семи человек при пожаре
- © ГУ МЧС России по Ярославской области
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Ростовского района Сергея Шокина.
«С сегодняшнего дня введён трёхдневный траур на территории Ростовского муниципального района», — сказал он.
19 октября в Ярославской области в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Подозреваемый в поджоге дома был задержан. Позднее он дал признательные показания.