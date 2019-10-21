В Ростове объявлен траур после гибели семи человек при пожаре

Власти Ростовского района Ярославской области объявили трёхдневный траур в память о семи погибших 19 октября при пожаре в многоквартирном доме в Ростове.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Ростовского района Сергея Шокина. «С сегодняшнего дня введён трёхдневный траур на территории Ростовского муниципального района», — сказал он. 19 октября в Ярославской области в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Подозреваемый в поджоге дома был задержан. Позднее он дал признательные показания.