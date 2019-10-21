В Ростове объявлен траур после гибели семи человек при пожаре

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Власти Ростовского района Ярославской области объявили трёхдневный траур в память о семи погибших 19 октября при пожаре в многоквартирном доме в Ростове.
В Ростове объявлен траур после гибели семи человек при пожаре
  • © ГУ МЧС России по Ярославской области

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Ростовского района Сергея Шокина.

«С сегодняшнего дня введён трёхдневный траур на территории Ростовского муниципального района», — сказал он.

19 октября в Ярославской области в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Подозреваемый в поджоге дома был задержан. Позднее он дал признательные показания.

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