Задержан подозреваемый в поджоге дома в Ярославской области

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Причиной пожара в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, при котором погибли семь человек, стал поджог, подозреваемый задержан.
Задержан подозреваемый в поджоге дома в Ярославской области
  • РИА Новости

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом»)», — приводит ТАСС слова представителя СК.

Задержан житель Ярославской области 1982 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Ростове в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли семь человек, в том числе пятеро детей. 

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