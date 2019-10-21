Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
  • РИА Новости

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, сообщили, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону Чижа, а не два.

В Минобороны подчеркнули, что «во время анонсирующего брифинга, проведённого для иностранных военных атташе, представителем Минобороны России было доведено максимальное количество пусков ракетных комплексов различных типов, которые могли быть задействованы на учении».

При этом окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления ВС России.

Ранее в Минобороны России опровергли информацию о нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром-2019».

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019». По его словам, ценность этих учений заключается в отрабатывании взаимодействия разных родов войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить