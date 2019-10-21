СК опубликовал видео с места убийства девочки в Саратове

Следственный комитет России на своём YouTube-канале опубликовал видеозапись проведения следственных действий с участием обвиняемого на месте убийства девочки в Саратове.

Продолжительность видео составляет около 20 секунд. На записи обвиняемый сообщает подробности убийства.

«Проходя мимо, она что-то сказала насчёт гаража. Дальше я развернулся, получается, наоборот, зажал ей рот и завёл её сюда», — сказал он.

Затем показано, как он вместе со следователями заходит в гараж.

Ранее задержанному по делу об убийстве девочки в Саратове предъявили обвинения. В его показаниях говорится, что он убил девочку, так как опасался, что она расскажет, что он поселился в заброшенном гараже.