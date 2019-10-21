СК опубликовал видео с места убийства девочки в Саратове

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Следственный комитет России на своём YouTube-канале опубликовал видеозапись проведения следственных действий с участием обвиняемого на месте убийства девочки в Саратове.
СК опубликовал видео с места убийства девочки в Саратове
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Продолжительность видео составляет около 20 секунд. На записи обвиняемый сообщает подробности убийства. 

«Проходя мимо, она что-то сказала насчёт гаража. Дальше я развернулся, получается, наоборот, зажал ей рот и завёл её сюда», — сказал он. 

Затем показано, как он вместе со следователями заходит в гараж.

Ранее задержанному по делу об убийстве девочки в Саратове предъявили обвинения. В его показаниях говорится, что он убил девочку, так как опасался, что она расскажет, что он поселился в заброшенном гараже. 

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