В Москве рассказали о дизайне станции метро «Коммунарка»

В Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции метро «Коммунарка». Она появится в поселении Сосенском в ТиНАО.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Станцию оформят в стиле биотек. Все её элементы будут напоминать различные объекты живой природы.

«В оформлении станции «Коммунарка» будет преобладать характерный для стиля биотек зелёный цвет. Таким образом архитекторы стремились подчеркнуть близость станции к природным территориям ТиНАО», — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова портал мэра и правительства.

Открытие станции запланировано на 2023 год.

Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» открыли для пассажиров в Москве.