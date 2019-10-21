В Москве рассказали о дизайне станции метро «Коммунарка»

Короткая ссылка
В Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции метро «Коммунарка». Она появится в поселении Сосенском в ТиНАО.
В Москве рассказали о дизайне станции метро «Коммунарка»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Станцию оформят в стиле биотек. Все её элементы будут напоминать различные объекты живой природы.

«В оформлении станции «Коммунарка» будет преобладать характерный для стиля биотек зелёный цвет. Таким образом архитекторы стремились подчеркнуть близость станции к природным территориям ТиНАО», — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова портал мэра и правительства.

Открытие станции запланировано на 2023 год.

Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» открыли для пассажиров в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить