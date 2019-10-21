В Москве рассказали о дизайне станции метро «Коммунарка»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Станцию оформят в стиле биотек. Все её элементы будут напоминать различные объекты живой природы.
«В оформлении станции «Коммунарка» будет преобладать характерный для стиля биотек зелёный цвет. Таким образом архитекторы стремились подчеркнуть близость станции к природным территориям ТиНАО», — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова портал мэра и правительства.
Открытие станции запланировано на 2023 год.
Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» открыли для пассажиров в Москве.