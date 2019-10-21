Эксперт прокомментировала перспективы роста безработицы в России

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Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН заявила, что скачка безработицы в 2020 году не будет.
Эксперт прокомментировала перспективы роста безработицы в России
  • РИА Новости

Ранее «Известия» сообщили, что в России в 2020 году почти каждая десятая компания готовится провести сокращение сотрудников. Такие выводы были сделаны по итогам опроса 150 российских работодателей. Исследование было проведено компанией HeadHunter.

«Это, что называется, мастерство заголовка. То, что собираются уволить, — написали все, а то, что 60% компаний намерены увеличивать персонал, не написал в заголовке никто. Исходя из этого, очевиден ответ — будет скачок безработицы или нет», — отметила она.

Варшавская также подчеркнула, что в опросе работодателей нет информации о количестве сотрудников, которые могут попасть под сокращение, а ведь это имеет существенное значение для оценки стабильности рынка.

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