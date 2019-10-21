Задержан глава группы, которая незаконно вывела из России 750 млн рублей

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Полиция совместно с ФСБ задержала в Московском регионе лидера преступной группы, которая занималась нелегальными валютными операциями и незаконно вывела за рубеж более 750 млн рублей.
Задержан глава группы, которая незаконно вывела из России 750 млн рублей
  • © ФСБ РФ

«Злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

В ходе обысков были изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент» и другие доказательства.

Организатор группы — 37-летний уроженец «одного из азиатских государств» — задержан и помещён под домашний арест.

Ранее сообщалось, что МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, с помощью которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.

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