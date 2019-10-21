Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ракете на «Гром-2019»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о нештатной ситуации, которая якобы произошла во время учений «Гром-2019». Об этом сообщает РИА Новости.
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ракете на «Гром-2019»
  • © Министерство обороны РФ

«Это вопрос в Минобороны», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, сообщили, что «во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019»... произошла нештатная ситуация».

По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа», а не два.

17 октября силы стратегического сдерживания произвели пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений «Гром-2019». В манёврах были задействованы наземная, морская и авиационная составляющие, в том числе комплексы «Искандер» и «Ярс», атомная подводная лодка «Северодвинск», фрегат «Адмирал Горшков» и бомбардировщики Ту-95МС. В Минобороны отметили, что ход учений контролировал президент России Владимир Путин.

Военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с Inforeactor оценил учения «Гром-2019».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить