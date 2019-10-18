Эксперт оценил учения «Гром-2019»

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Военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с Inforeactor оценил учения «Гром-2019».
Эксперт оценил учения «Гром-2019»
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

«Мы показываем, что силовыми методами можем защитить свою территорию и своё население в случае необходимости, если она возникнет. Учения направлены на осмотр и проверку боеготовности», — заявил он.

По его словам, Россия показывает, что у неё достаточно средств и армия способна защитить страну.

Ранее было опубликовано видео пуска ракет на учениях «Гром-2019».

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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