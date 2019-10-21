В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка

Короткая ссылка
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Якутии.
В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка
  • РИА Новости

Полицейские нашли ребёнка 18 октября после сообщения местной жительницы. Рядом с ребёнком были найдены пакеты с вещами и продуктами питания. 

«По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Якутии проводится процессуальная проверка», — заявили в ведомстве.

Малыша осмотрели медицинские работники. Он был доставлен в городской специализированный дом ребёнка. 

Отмечается, что на сообщения откликнулась бабушка ребёнка, проживающая за пределами Якутии. Правоохранители устанавливают местонахождение матери.

Ранее сайт kp.ru передавал, что в Ленинградской области завели дело по факту похищения 11-летней девочки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить