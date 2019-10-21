В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка
- РИА Новости
Полицейские нашли ребёнка 18 октября после сообщения местной жительницы. Рядом с ребёнком были найдены пакеты с вещами и продуктами питания.
«По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Якутии проводится процессуальная проверка», — заявили в ведомстве.
Малыша осмотрели медицинские работники. Он был доставлен в городской специализированный дом ребёнка.
Отмечается, что на сообщения откликнулась бабушка ребёнка, проживающая за пределами Якутии. Правоохранители устанавливают местонахождение матери.
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