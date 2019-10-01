В Ленобласти завели дело по факту похищения 11-летней девочки

В Ленинградской области завели уголовное дело по факту похищения 11-летней девочки, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Нападение произошло в городе Луге. Девочка направлялась в школу, когда на неё напал мужчина с ножом. Он похитил ребёнка и скрылся в неизвестном направлении.

«Я позвонила дочке, трубку взял мужчина. По телефону он мне сообщил, что якобы спасает мою дочь от бандитов», — рассказала мать школьницы.

По её словам, мужчина казался неадекватным.

Девочку нашли в лесу вместе с похитителем. По словам матери, дочь не пострадала.

Ранее ФАН сообщало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала представителей Следственного комитета, МЧС и МВД совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтёрами по поиску пропавших детей.