На территории центральной больницы Махачкалы произошёл пожар
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Поступила информация о том, что в городе Махачкале на территории центральной городской больницы произошло возгорание в подвальном помещении нефункционирующего строения», — указывается в заявлении.
Отмечается, что к настоящему моменту пожар потушен.
По данным ведомства, в результате возгорания жертв и пострадавших нет.
«Площадь пожара составила 15 кв. м. Причина возгорания уточняется», — добавили в МЧС.
Ранее в Новосибирске более 60 пациентов больницы эвакуировали из-за пожара.
В середине июня URA.RU передавало, что из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.