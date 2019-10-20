На территории центральной больницы Махачкалы произошёл пожар

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В МЧС Дагестана сообщили о возникновении возгорания на территории центральной больницы в Махачкале.
На территории центральной больницы Махачкалы произошёл пожар
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Поступила информация о том, что в городе Махачкале на территории центральной городской больницы произошло возгорание в подвальном помещении нефункционирующего строения», — указывается в заявлении.

Отмечается, что к настоящему моменту пожар потушен.

По данным ведомства, в результате возгорания жертв и пострадавших нет. 

«Площадь пожара составила 15 кв. м. Причина возгорания уточняется», — добавили в МЧС.

Ранее в Новосибирске более 60 пациентов больницы эвакуировали из-за пожара.

В середине июня URA.RU передавало, что из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

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