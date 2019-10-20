Семьи погибших при ЧП в Красноярском крае получат по 1 млн рублей

Семьи погибших в результате прорыва дамб в Красноярском крае получат по 1 млн рублей, сообщили в Минтруде.

«Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей, пострадавшим — единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален», — цитирует министерство РИА Новости.

Там отметили, что лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере.

По поручению главы Минтруда Максима Топилина, ПФР устанавливает членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца.

Также Роструд начал расследование несчастного случая. Установлено, что среди погибших и пострадавших — жители Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской и Вологодской областей.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, погибли 15 человек. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.

Сам начальник участка признал, что «понимал опасность постройки рабочего посёлка в зоне затопления».