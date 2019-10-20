В ПФР назвали условие выхода на пенсию раньше срока

В Пенсионном фонде России рассказали, что граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не имеют возможности устроиться на работу.

Такая пенсия назначается за два года до наступления пенсионного возраста с учётом переходного периода, пишет «Российская газета» со ссылкой на ПФР. Издание напоминает, что среди россиян есть категории граждан, для которых возраст выхода на пенсию остался прежним. Например, для работников тяжёлых и вредных производств.

Как уточняется, на 1 июля 2019 года в России было 23,5 тыс. человек, которые вышли на пенсию на два года раньше срока.

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдаёт центр занятости», — заявили в Пенсионном фонде.

Там добавили, что в бюджете на следующий год фонд предусмотрел 4,4 млрд рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке из-за невозможности трудоустройства.

В 2021 году на эти же цели планируется потратить 5,6 млрд рублей, в 2022 году — 6,4 млрд рублей, подчёркивает издание.

Ранее в Пенсионном фонде России уточнили, в каких случаях у россиян могут удержать часть положенных пенсионных выплат.