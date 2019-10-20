В ПФР назвали условие выхода на пенсию раньше срока
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- РИА Новости
Такая пенсия назначается за два года до наступления пенсионного возраста с учётом переходного периода, пишет «Российская газета» со ссылкой на ПФР. Издание напоминает, что среди россиян есть категории граждан, для которых возраст выхода на пенсию остался прежним. Например, для работников тяжёлых и вредных производств.
Как уточняется, на 1 июля 2019 года в России было 23,5 тыс. человек, которые вышли на пенсию на два года раньше срока.
«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдаёт центр занятости», — заявили в Пенсионном фонде.
Там добавили, что в бюджете на следующий год фонд предусмотрел 4,4 млрд рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке из-за невозможности трудоустройства.
В 2021 году на эти же цели планируется потратить 5,6 млрд рублей, в 2022 году — 6,4 млрд рублей, подчёркивает издание.
Ранее в Пенсионном фонде России уточнили, в каких случаях у россиян могут удержать часть положенных пенсионных выплат.