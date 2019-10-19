Захарова рассказала об информационной агрессии против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об информационной агрессии в мире в отношении России.

«Я считаю, что идёт действительно информационная агрессия. Это 100%. Я вот с нашей стороны такой же информационной агрессии или атаки на кого-то не вижу. Собственно, во-первых, задачи такой не стояло. Я ни разу не видела, чтобы мы что-то кому-то делали плохо в информационной сфере просто потому, что мы так хотим. Мы всё время отвечаем, да. Мы научились это делать», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила представитель МИД, на Россию «в информационном смысле всё время нападают». Вместе с этим она указала, что не уверена в том, что происходящее можно назвать информационной войной.

В частности, она подчеркнула, что если бы против России велась информационная война, то российская сторона была бы вынуждена симметрично отвечать на это, однако Москва подобным не занимается.

В сентябре сообщалось, что Министерство обороны США разрабатывает новую систему для выявления фейковых новостей и видеозаписей, созданных с помощью технологии deep fake. Предполагается, что алгоритмы смогут обнаруживать фейки в текстах и видеофайлах, распространяемых через СМИ и соцсети. Программа получила название «Семантическая криминалистика». Эксперты полагают, что Пентагон проявляет интерес к подобным исследованиям, чтобы занять доминирующее положение в информационной сфере и использовать эти инструменты для проведения атак.