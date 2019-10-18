В Екатеринбурге проверяют сообщения об оскорблении ребёнка-инвалида в трамвае

Короткая ссылка
В Екатеринбурге проверяют сообщения об оскорблении женщины и ребёнка-инвалида в трамвае, передаёт Tagilcity.ru со ссылкой на прокуратуру.
В Екатеринбурге проверяют сообщения об оскорблении ребёнка-инвалида в трамвае
  • Pixabay

По предварительной информации, кондуктор потребовала от пассажирки оплатить провоз коляски, назвав ребёнка «багажом». Причиной конфликта якобы стало то, что женщина заплатила за проезд мелочью.

Надзорное ведомство устанавливает, произошёл ли такой инцидент. Руководителя транспортного предприятия вызовут для дачи объяснений. В случае оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийске организовали проверку сообщений о школьнице, высаженной кондуктором из автобуса из-за неработающего банковского терминала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить