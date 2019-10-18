В Екатеринбурге проверяют сообщения об оскорблении ребёнка-инвалида в трамвае

В Екатеринбурге проверяют сообщения об оскорблении женщины и ребёнка-инвалида в трамвае, передаёт Tagilcity.ru со ссылкой на прокуратуру.

По предварительной информации, кондуктор потребовала от пассажирки оплатить провоз коляски, назвав ребёнка «багажом». Причиной конфликта якобы стало то, что женщина заплатила за проезд мелочью.

Надзорное ведомство устанавливает, произошёл ли такой инцидент. Руководителя транспортного предприятия вызовут для дачи объяснений. В случае оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийске организовали проверку сообщений о школьнице, высаженной кондуктором из автобуса из-за неработающего банковского терминала.