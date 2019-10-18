МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.
«Нота уже направлена», — заявил он.
При этом в американском диппредставительстве заявили, что не комментируют дипломатическую переписку.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске.
По её словам, американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России.