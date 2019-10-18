МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.

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РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства. «Нота уже направлена», — заявил он. При этом в американском диппредставительстве заявили, что не комментируют дипломатическую переписку. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске. По её словам, американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России.