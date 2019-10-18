Источник: в Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей
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- РИА Новости
«В лечебном четырёхэтажном здании центра на Алтуфьевском шоссе загорание, выведены 80 детей», — заявил источник.
Он добавил, что очаг пожара находится в подвале.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Москве, в социальном приюте для детей произошло возгорание площадью 15 кв. м. Эвакуированных детей переместили в другой корпус. Данных о пострадавших нет.
Ранее URA.RU сообщало, что из детского сада в Тюмени эвакуировали 70 человек из-за короткого замыкания.