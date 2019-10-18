Источник: в Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей

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На северо-востоке Москвы в связи с пожаром в реабилитационном центре эвакуировали около 80 детей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Источник: в Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В лечебном четырёхэтажном здании центра на Алтуфьевском шоссе загорание, выведены 80 детей», — заявил источник.

Он добавил, что очаг пожара находится в подвале. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Москве, в социальном приюте для детей произошло возгорание площадью 15 кв. м. Эвакуированных детей переместили в другой корпус. Данных о пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что из детского сада в Тюмени эвакуировали 70 человек из-за короткого замыкания.

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