В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей

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В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Поступила информация о задымлении в подвальном помещении Государственного казённого учреждения «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»... из здания эвакуированы в соседний корпус 158 детей и 45  сотрудников», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в результате произошедшего погибших, пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что из детского сада в Тюмени эвакуировали 70 человек из-за короткого замыкания.

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