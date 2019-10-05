В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей
Об этом говорится на сайте регионального ведомства.
«Поступила информация о задымлении в подвальном помещении Государственного казённого учреждения «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»... из здания эвакуированы в соседний корпус 158 детей и 45 сотрудников», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в результате произошедшего погибших, пострадавших нет.
Ранее URA.RU сообщало, что из детского сада в Тюмени эвакуировали 70 человек из-за короткого замыкания.