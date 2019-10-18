В Крыму завели дело по факту производства и сбыта наркотиков в крупном размере

В Крыму завели уголовное дело по факту производства и сбыта наркотиков через интернет в крупном размере, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Задержан 32-летний мужчина. У него изъяли свыше 200 граммов наркотиков и 38 литров прекурсоров.

«Мужчина оборудовал в подвальном помещении арендуемого им гаража химическую лабораторию, в которой изготавливал синтетический наркотик мефедрон», — заявили в ведомстве.

Полученное вещество он сбывал мелкими партиями через интернет. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее Udm-info.ru сообщал, что в Удмуртии ликвидировали восемь подпольных нарколабораторий.