В Крыму завели дело по факту производства и сбыта наркотиков в крупном размере

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В Крыму завели уголовное дело по факту производства и сбыта наркотиков через интернет в крупном размере, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.
В Крыму завели дело по факту производства и сбыта наркотиков в крупном размере
  • © ЦОС ФСБ РФ

Задержан 32-летний мужчина. У него изъяли свыше 200 граммов наркотиков и 38 литров прекурсоров.

«Мужчина оборудовал в подвальном помещении арендуемого им гаража химическую лабораторию, в которой изготавливал синтетический наркотик мефедрон», — заявили в ведомстве.

Полученное вещество он сбывал мелкими партиями через интернет. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее Udm-info.ru сообщал, что в Удмуртии ликвидировали восемь подпольных нарколабораторий.

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