В Крыму завели дело по факту производства и сбыта наркотиков в крупном размере
- © ЦОС ФСБ РФ
Задержан 32-летний мужчина. У него изъяли свыше 200 граммов наркотиков и 38 литров прекурсоров.
«Мужчина оборудовал в подвальном помещении арендуемого им гаража химическую лабораторию, в которой изготавливал синтетический наркотик мефедрон», — заявили в ведомстве.
Полученное вещество он сбывал мелкими партиями через интернет. В настоящее время мужчина находится под стражей.
Ранее Udm-info.ru сообщал, что в Удмуртии ликвидировали восемь подпольных нарколабораторий.