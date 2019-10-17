В Удмуртии ликвидировали восемь подпольных нарколабораторий

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В Удмуртии ликвидировано восемь подпольных нарколабораторий, сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

Всего за январь — сентябрь 2019 года в республике зарегистрировали почти 1,9 тыс. наркопреступлений, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Из них более 1,2 тыс. связаны со сбытом.

Расследованы и направлены в суд уголовные дела против 42 человек, входящих в состав четырёх ОПГ и одного преступного сообщества. Фигурантам предъявлены обвинения по 89 эпизодам.

Кроме того, в первом полугодии полиция пресекла деятельность 18 участников трёх межрегиональных интернет-магазинов, продававших наркотики «бесконтактным» способом.

Также заведено и расследовано 18 уголовных дел об отмывании доходов, полученных от наркобизнеса.

Ранее «Ридус» сообщал, что в Московской области изъяли более двух тонн наркотиков с начала 2019 года.

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