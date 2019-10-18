Около 300 морпехов ЧФ провели учения по обороне побережья
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- РИА Новости
Участникам манёвров нужно было предотвратить высадку условного противника.
«В рамках отработки поставленной задачи военнослужащие провели практические стрельбы из штатного стрелкового вооружения, гранатомётов и вооружения БТР-82АМ по различным мишенным позициям», — заявили в пресс-службе.
В занятиях принимали участие около 300 человек и примерно 40 единиц техники.
Ранее контр-адмирал Владимир Богдашин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о качествах настоящего командира корабля.