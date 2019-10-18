Около 300 морпехов ЧФ провели учения по обороне побережья

Подразделения соединения морской пехоты Черноморского флота провели учения, посвящённые противодесантной обороне участка морского побережья, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Участникам манёвров нужно было предотвратить высадку условного противника.

«В рамках отработки поставленной задачи военнослужащие провели практические стрельбы из штатного стрелкового вооружения, гранатомётов и вооружения БТР-82АМ по различным мишенным позициям», — заявили в пресс-службе.

В занятиях принимали участие около 300 человек и примерно 40 единиц техники.

Ранее контр-адмирал Владимир Богдашин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о качествах настоящего командира корабля.