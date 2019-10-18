Эксперт прокомментировал сообщения американских СМИ о российском «оружии Судного дня»

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Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения американских СМИ о российском «оружии Судного дня».
Эксперт прокомментировал сообщения американских СМИ о российском «оружии Судного дня»
  • Пуск из подводного положения баллистической ракеты морского базирования «Булава-30»
  • © Министерство обороны РФ

По его словам, он относится к подобным заявлениям с определённой долей скептицизма.

Как отметил Дандыкин, в США неоднократно признавали очевидные успехи России в оборонной отрасли, но американцы просто так ничего не говорят.

«И если они называют наш головной корабль проекта «Борей» «оружием Судного дня», при этом позиционируя себя как океанскую державу, то это значит, что, несмотря на космический военный бюджет этого года, они намерены увеличить расходы на морскую компоненту в скором времени», — считает эксперт.

Ранее заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об отечественных истребителях шестого поколения.

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