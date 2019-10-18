Опубликовано видео из банка Екатеринбурга, где во время налёта убили клиента

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Следственный комитет России опубликовал видеозапись, на которой сотрудники полиции и СК осматривают помещение банка в Екатеринбурге, где произошли попытка ограбления и убийство посетителя.

На видео показан потолок, в который выстрелил нападавший. Также можно увидеть фотографии обреза ружья и резиновой маски, в которой подозреваемый пришёл в банк.

Отмечается, что по факту ЧП следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство, сопряжённое с разбоем») и ч. 4 ст. 162 УК России («Разбой»).

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что погибший посетитель банка пытался задержать преступника.

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