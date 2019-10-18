В Екатеринбурге грабитель банка убил пытавшегося задержать его посетителя

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В Екатеринбурге злоумышленник совершил налёт на банк, при попытке его задержать погиб посетитель кредитного учреждения.
В Екатеринбурге грабитель банка убил пытавшегося задержать его посетителя
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В финансовое учреждение ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и потребовал у работников банка деньги», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.

Он отметил, что один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего.

«К сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину», — добавил Горелых.

Нападавший задержан прибывшими на место сотрудниками ЧОП. 

Ранее сообщалось, что на юге Москвы ограбили банк.

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