В Екатеринбурге грабитель банка убил пытавшегося задержать его посетителя
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- РИА Новости
«В финансовое учреждение ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и потребовал у работников банка деньги», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.
Он отметил, что один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего.
«К сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину», — добавил Горелых.
Нападавший задержан прибывшими на место сотрудниками ЧОП.
Ранее сообщалось, что на юге Москвы ограбили банк.