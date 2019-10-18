Адвокат рассказал, как защититься от новых видов автомошенничества

Адвокат Алексей Скляренко в беседе с радио Sputnik рассказал, как защититься от новых видов автомошенничества, когда водителю приходят письма о превышении скорости или пересечении сплошной линии разметки с указанием расчётного счёта для уплаты штрафа.

По словам эксперта, нужно зайти на сайт госуслуг и проверить, действительно ли есть привлечение к административной ответственности.

Что касается записок с требованием возмещения ущерба, которые мошенники кладут на лобовое стекло автомобиля, то Скляренко пояснил, что если ДТП действительно произошло, то никто не будет этого делать.

«Приедут сотрудники ДПС, либо предъявят обвинение, либо будет составлен протокол по административному правонарушению. Если гражданин действительно скрылся с места ДТП, грозит лишение водительского удостоверения на срок от шести месяцев до полутора лет», — сказал он.

Как добавил адвокат, выявить злоумышленников можно с помощью правоохранительных органов.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с URA.RU выразил мнение, что защититься от банковских мошенников можно только одним способом — не передавать никакие данные по телефону и уточнять в кредитной организации, действительно ли оттуда кто-то звонил.