Шойгу назвал приоритетом строительство инфраструктуры для ядерных сил

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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал приоритетом строительство инфраструктуры для стратегических ядерных сил.
Шойгу назвал приоритетом строительство инфраструктуры для ядерных сил
  • © Вадим Савицкий
  • РИА Новости

«В этом году планируется ввести в строй 3751 здание и сооружение. Приоритетами по-прежнему остаются обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники», — приводит Интерфакс слова Шойгу.

Он отметил, что новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности.

По словам министра обороны, капитальное строительство идёт с опережением графика.

В апреле Шойгу анонсировал реконструкцию более 100 военных аэродромов.

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