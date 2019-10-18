Шойгу назвал приоритетом строительство инфраструктуры для ядерных сил

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал приоритетом строительство инфраструктуры для стратегических ядерных сил.

«В этом году планируется ввести в строй 3751 здание и сооружение. Приоритетами по-прежнему остаются обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники», — приводит Интерфакс слова Шойгу.

Он отметил, что новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности.

По словам министра обороны, капитальное строительство идёт с опережением графика.

В апреле Шойгу анонсировал реконструкцию более 100 военных аэродромов.