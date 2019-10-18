Двое жителей Курил пострадали в результате нападения медведицы

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Двое жителей острова Кунашир были госпитализированы в пятницу, 18 октября, после нападения медведицы.

«На двоих мужчин, которые рыбачили на берегу, напала медведица», — цитирует РИА Новости мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.

Отмечается, что люди после нападения смогли добраться до автомобиля и уйти с места происшествия.

«Один из пострадавших находится в реанимационном отделении, его состояние врачи оценивают как очень тяжелое. У второго травмы не несут угрозы для жизни», — добавил Власенко.

7 октября медведь убил 50-летнюю женщину в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья,

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