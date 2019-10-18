Двое жителей Курил пострадали в результате нападения медведицы
«На двоих мужчин, которые рыбачили на берегу, напала медведица», — цитирует РИА Новости мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.
Отмечается, что люди после нападения смогли добраться до автомобиля и уйти с места происшествия.
«Один из пострадавших находится в реанимационном отделении, его состояние врачи оценивают как очень тяжелое. У второго травмы не несут угрозы для жизни», — добавил Власенко.
7 октября медведь убил 50-летнюю женщину в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья,