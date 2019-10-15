Пойман медведь, гулявший по улицам Чебоксар
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14 октября в правоохранительные органы поступила информация о хищнике, замеченном в районе посёлка Соляное. Позже в интернете появилось видео с авторегистратора, которое подтвердило этот факт.
Медведя нашли утром 15 октября в Новоюжном микрорайоне. Территорию оцепили.
Около 11:00 специалисты смогли усыпить животное, после чего его вывезли за город и выпустили в лес.
Ранее сообщалось, что медведь убил 50-летнюю женщину в Хилокском районе на юго-западе Забайкалья.