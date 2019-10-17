На Северном флоте подводят итоги обучения за летний период

На Северном флоте проводят контрольные занятия по итогам летнего обучения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СФ.

Бойцы мотострелковых подразделений и морской пехоты сдают боевые упражнения на военных полигонах и в учебных центрах в Печенгском районе.

Запланированы стрельба, отработка действий при радиационно-химической защите, вождение военной техники, тактическая подготовка.

К занятиям привлекли более трёх тысяч человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что фрегат «Адмирал Макаров» выполнил учебные стрельбы в Средиземном море.