На Северном флоте подводят итоги обучения за летний период

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На Северном флоте проводят контрольные занятия по итогам летнего обучения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СФ.
На Северном флоте подводят итоги обучения за летний период
  • © Пресс-служба Северного флота

Бойцы мотострелковых подразделений и морской пехоты сдают боевые упражнения на военных полигонах и в учебных центрах в Печенгском районе.

Запланированы стрельба, отработка действий при радиационно-химической защите, вождение военной техники, тактическая подготовка.

К занятиям привлекли более трёх тысяч человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что фрегат «Адмирал Макаров» выполнил учебные стрельбы в Средиземном море.

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