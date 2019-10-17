На Северном флоте подводят итоги обучения за летний период
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Бойцы мотострелковых подразделений и морской пехоты сдают боевые упражнения на военных полигонах и в учебных центрах в Печенгском районе.
Запланированы стрельба, отработка действий при радиационно-химической защите, вождение военной техники, тактическая подготовка.
К занятиям привлекли более трёх тысяч человек.
Ранее Пятый канал сообщал, что фрегат «Адмирал Макаров» выполнил учебные стрельбы в Средиземном море.