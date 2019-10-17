В Севастополе предложили повысить штрафы за образование несанкционированных свалок

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Правительство Севастополя предложило повысить штрафы за образование несанкционированных свалок.
В Севастополе предложили повысить штрафы за образование несанкционированных свалок
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Застройщики и подрядчики пытаются экономить на вывозе мусора. Вместо того чтобы пользоваться услугами лицензированных компаний, образуют несанкционированные свалки в городе», — заявил вице-губернатор Владимир Базаров.

По его словам, Департамент городского хозяйства проводит регулярные рейды и заставляет нерадивых исполнителей соблюдать чистоту.

Как добавил чиновник, совместную систему контроля отлаживают совместно с МВД и прокуратурой.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области введут раздельный сбор мусора с 1 января.

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