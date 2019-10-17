В ФАР прокомментировали возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей

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Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.
В ФАР прокомментировали возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как считает эксперт, у такого решения есть нюансы.

«Все камеры должны быть оснащены предупреждающими знаками. Как обозначить такую машину знаками, пока никто не знает», — сказал он.

Канаев также отметил, что фиксация автоматическая, поэтому эффективности для повышения безопасности дорожного движения может и не быть.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей.

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