В ФАР прокомментировали возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.

Как считает эксперт, у такого решения есть нюансы.

«Все камеры должны быть оснащены предупреждающими знаками. Как обозначить такую машину знаками, пока никто не знает», — сказал он.

Канаев также отметил, что фиксация автоматическая, поэтому эффективности для повышения безопасности дорожного движения может и не быть.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей.