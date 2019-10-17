Двое фигурантов дела «Нового величия» порезали вены в суде

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков нанесли себе ранения во время слушаний в Люблинском суде Москвы. Об этом заявили в пресс-службе суда.

«17 октября в ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении Костыленкова, Павликовой и других два подсудимых, Костыленков и Крюков, будучи в боксе, нанесли себе порезы лезвием бритвы в область руки и шеи (Крюков — только руки)», — говорится в сообщении.

Как заявил адвокат Максим Пашков, Костыленков попытался перерезать себе вены.

«Что было? Отказали в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения. Костыленков крикнул: «Мы будем свободны!» И лезвием себе по венам, потом ещё по шее. Маша Дубовик закричала, у неё истерика. И вот она видела, что Слава тоже порезался», — рассказал RT адвокат.

8 октября Мосгорсуд отменил приговор участнику экстремистской организации «Новое величие» Павлу Ребровскому, осуждённому на 2,5 года колонии.