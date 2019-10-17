Двое фигурантов дела «Нового величия» порезали вены в суде

Короткая ссылка
RT
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков нанесли себе ранения во время слушаний в Люблинском суде Москвы. Об этом заявили в пресс-службе суда.
Двое фигурантов дела «Нового величия» порезали вены в суде
  • РИА Новости

«17 октября в ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении Костыленкова, Павликовой и других два подсудимых, Костыленков и Крюков, будучи в боксе, нанесли себе порезы лезвием бритвы в область руки и шеи (Крюков — только руки)», — говорится в сообщении.

Как заявил адвокат Максим Пашков, Костыленков попытался перерезать себе вены.  

«Что было? Отказали в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения. Костыленков крикнул: «Мы будем свободны!» И лезвием себе по венам, потом ещё по шее. Маша Дубовик закричала, у неё истерика. И вот она видела, что Слава тоже порезался», — рассказал RT адвокат.

8 октября Мосгорсуд отменил приговор участнику экстремистской организации «Новое величие» Павлу Ребровскому, осуждённому на 2,5 года колонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить