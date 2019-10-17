Авиагруппа «Первый полёт» рассказала о планах «печатать» в небе изображения

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Пилотажная группа «Первый полёт» рассказала о планах «печатать» в небе не только текст, но и изображения, сообщает ТАСС.
Авиагруппа «Первый полёт» рассказала о планах «печатать» в небе изображения
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как заявил сооснователь Дмитрий Самохвалов, это единственная в России пилотажная группа, имеющая технологию печати в воздухе с помощью дымов.

Пять самолётов Як-52 и Як-54 выпускают облака разогретого масла, которые за
счёт контроля системы управления складываются в любой текст.

«Я думаю, что мы будем экспериментировать. Потому что нас просят уже и QR-код написать, и ещё что-то. Возможно, когда-то мы сделаем это и шестёркой, и семёркой, и восьмёркой самолётов — чем больше самолётов, тем более детально изображение», — рассказал Самохвалов.

Впервые технологию печати в воздухе «Первый полёт» показал на авиасалоне «МАКС-2019».

Ранее заслуженный лётчик России, ведущий пилотажной группы «Соколы России» полковник Александр Гостев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о роли фигур высшего пилотажа.

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