Эксперт рассказал о роли фигур высшего пилотажа

Заслуженный лётчик России, ведущий пилотажной группы «Соколы России» полковник Александр Гостев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о роли фигур высшего пилотажа.

«Для чего вообще нужен сложный высший пилотаж? Для того, что в своём предназначении лётчик-истребитель — это ведущий манёвренно-воздушный бой. А лётчик, который владеет сложным пилотажем, должен пилотировать, вести воздушный бой, не глядя в кабину, что позволяют современные самолёты», — заявил он.

По его словам, лётчики-испытатели определяют, что может самолёт, а лётчики-исследователи пытаются повторить их искусство и донести до лётчиков строевых частей.

Ранее военный эксперт, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с ФАН оценил преимущества истребителей Су-57.