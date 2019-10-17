В Казани совершил вынужденную посадку самолёт Ташкент — Петербург

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В Казани совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт Boeing-767 «Узбекских авиалиний», следовавший рейсом Ташкент — Санкт-Петербург. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.
В Казани совершил вынужденную посадку самолёт Ташкент — Петербург
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

По имеющимся данным, экипаж принял такое решение из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. После приземления мужчину госпитализировали.

Утверждается, что доставленный в больницу — 66-летний гражданин Индонезии.

Информацию о посадке из-за пассажира подтвердил пресс-атташе аэропорта Адель Гатауллин.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, со своей стороны, заявили изданию Inkazan.ru, что уточнят данные о произошедшем.

14 октября сообщалось, что самолёт, следовавший рейсом Москва — Лондон, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево через полчаса после взлёта.

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