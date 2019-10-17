В Казани совершил вынужденную посадку самолёт Ташкент — Петербург
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По имеющимся данным, экипаж принял такое решение из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. После приземления мужчину госпитализировали.
Утверждается, что доставленный в больницу — 66-летний гражданин Индонезии.
Информацию о посадке из-за пассажира подтвердил пресс-атташе аэропорта Адель Гатауллин.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, со своей стороны, заявили изданию Inkazan.ru, что уточнят данные о произошедшем.
14 октября сообщалось, что самолёт, следовавший рейсом Москва — Лондон, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево через полчаса после взлёта.