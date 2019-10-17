СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова

Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

По данным СМИ, девочка на остановке не смогла оплатить проезд картой, так как она была в стоп-листе.

«Кондуктор не выпустила её из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров. Всем вышеуказанным фактам будет дана правовая оценка», — заявили в ведомстве.

В июне интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Ижевске ребёнок пострадал в автобусе из-за оборвавшегося шланга отопления.