СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова

Короткая ссылка
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону. 

По данным СМИ, девочка на остановке не смогла оплатить проезд картой, так как она была в стоп-листе. 

«Кондуктор не выпустила её из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров. Всем вышеуказанным фактам будет дана правовая оценка», — заявили в ведомстве.

В июне интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Ижевске ребёнок пострадал в автобусе из-за оборвавшегося шланга отопления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить