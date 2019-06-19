В Ижевске ребёнок пострадал в автобусе из-за оборвавшегося шланга отопления

В Ижевске девятилетний ребёнок в автобусе получил ожог из-за оборвавшегося шланга отопления.

Об этом сообщает издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Как стало известно, во время поездки в автобусе ребёнок обжёгся жидкостью, которая потекла из оборвавшегося шланга.

Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошёл 1 июня.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее СК проводил проверку по факту травмирования ребёнка на картинге.