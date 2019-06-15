СК проводит проверку по факту травмирования ребёнка на картинге
- РИА Новости
По данным ведомства, причиной ЧП стало то, что ребёнок не справился с управлением и его машина перевернулась. Это, в свою очередь, привело к пожару.
Впоследствии, по некоторым данным, подросток был госпитализирован с множественными ожогами.
«По данной информации СМИ, следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в тексте.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее портал kp.ru передавал, что в Алтайском крае завели уголовное дело по факту падения ребёнка с лошади.