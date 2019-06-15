СК проводит проверку по факту травмирования ребёнка на картинге

В Главном следственном управлении СК России по Московской области начали проверку после появления в СМИ сообщений о травмировании 11-летнего мальчика, чей карт перевернулся в ходе соревнований в Пушкинском районе.

По данным ведомства, причиной ЧП стало то, что ребёнок не справился с управлением и его машина перевернулась. Это, в свою очередь, привело к пожару.

Впоследствии, по некоторым данным, подросток был госпитализирован с множественными ожогами.

«По данной информации СМИ, следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в тексте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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