Суд обязал парк Горького выплатить компенсацию из-за ЧП с мостом

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Замоскворецкий суд Москвы обязал парк Горького выплатить 120 тыс. рублей семье, которая пострадала при обрушении моста в январе.
Суд обязал парк Горького выплатить компенсацию из-за ЧП с мостом
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил иск двух супругов и несовершеннолетнего о возмещении морального вреда вследствие обрушения моста и обязал парк Горького выплатить каждому из истцов по 40 тыс. рублей в качестве компенсации», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Валентины Норбах.

Уточняется, что представители парка уже обжаловали решение суда.

1 января в парке Горького в Москве обрушился переход через каток. В результате ЧП пострадали 13 человек.

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