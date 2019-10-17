Суд обязал парк Горького выплатить компенсацию из-за ЧП с мостом
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- РИА Новости
«Суд удовлетворил иск двух супругов и несовершеннолетнего о возмещении морального вреда вследствие обрушения моста и обязал парк Горького выплатить каждому из истцов по 40 тыс. рублей в качестве компенсации», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Валентины Норбах.
Уточняется, что представители парка уже обжаловали решение суда.
1 января в парке Горького в Москве обрушился переход через каток. В результате ЧП пострадали 13 человек.