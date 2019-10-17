Власти проверят школу в Новосибирске после гибели девочки
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ведомство намерено оказать следствию необходимое содействие, изучить всю информацию по итогам расследования.
Также будет запрошена информация у мэрии Новосибирска. В министерстве отметили, что обратят внимание всех муниципалитетов на важность своевременной психологической работы с несовершеннолетними.
Ранее мэр Новосибирска направил специальную комиссию в школу, где нашли тело ученицы.
По данным СМИ, предположительно, школьница покончила с собой.