Власти проверят школу в Новосибирске после гибели девочки

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Министерство образования Новосибирской области проанализирует организацию воспитательной работы в школе в Советском районе Новосибирска после гибели ученицы десятого класса.
Власти проверят школу в Новосибирске после гибели девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

Ведомство намерено оказать следствию необходимое содействие, изучить всю информацию по итогам расследования.

Также будет запрошена информация у мэрии Новосибирска. В министерстве отметили, что обратят внимание всех муниципалитетов на важность своевременной психологической работы с несовершеннолетними.

Ранее мэр Новосибирска направил специальную комиссию в школу, где нашли тело ученицы.

По данным СМИ, предположительно, школьница покончила с собой.

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