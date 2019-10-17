Против водителя троллейбуса возбудили дело после ДТП в Чебоксарах

Короткая ссылка
В отношении водителя троллейбуса, попавшего 16 октября в ДТП в Чебоксарах, возбудили дело об административном правонарушении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Чувашии.
Против водителя троллейбуса возбудили дело после ДТП в Чебоксарах
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП России «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровья потерпевшим», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает штраф в размере до 25 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до двух лет.

Водителя госпитализировали. Он заявил правоохранителям, что во время управления троллейбусом у него свело ногу.

В результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах пострадал 31 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить