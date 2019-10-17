Против водителя троллейбуса возбудили дело после ДТП в Чебоксарах

В отношении водителя троллейбуса, попавшего 16 октября в ДТП в Чебоксарах, возбудили дело об административном правонарушении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Чувашии.

«В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП России «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровья потерпевшим», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает штраф в размере до 25 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до двух лет.

Водителя госпитализировали. Он заявил правоохранителям, что во время управления троллейбусом у него свело ногу.

В результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах пострадал 31 человек.