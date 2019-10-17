Завершено благоустройство территории у пяти станций МЦД

Завершено благоустройство территорий у пяти станций Московских центральных диаметров — Тимирязевской, Фили, Новодачной, Щербинки и Остафьева.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Общая площадь работ составила 12,4 га. Под землёй проложили кабельные линии длиной 3,4 тыс. м. Приведены в порядок тротуары.

Также установлено 14,8 тыс. м бордюрного камня, разбито 16,1 тыс. кв. м газона. Специалисты обновили покрытие и на проезжей части, передаёт портал мэра и правительства.

Тимирязевская, Фили и Новодачная войдут в состав МЦД-1, Щербинка и Остафьево — в состав МЦД-2.

Ранее сообщалось, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.

«ПолитЭксперт» сообщал о картах «Тройка/Подорожник» с новым дизайном в Санкт-Петербурге.