В Приамурье назвали ущерб транспортной инфраструктуре от паводка

Общий ущерб транспортной инфраструктуре Амурской области в результате паводков, по уточнённым данным, составил 1,7 млрд рублей, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Об этом он сообщил в рамках видеоконференции на совещании по вопросам ликвидации паводков, которое провёл президент России Владимир Путин.

«Обследование совместно с Росавтодором показало, что сумма ущерба составила 1,7 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба регионального правительства.

Орлов отметил, что в результате паводка пострадало почти 370 км дорог, а также сотни различных транспортных сооружений.

«Это 44 моста, 107 водопропускных сооружений, 366 км дорог. Из областного бюджета уже направлено на срочное восстановление 406 млн рублей», — уточнил губернатор Приамурья.

В августе Министерство образования и науки Амурской области сообщило, что ущерб образовательным учреждениям от паводка оценивается более чем в 270 млн рублей.