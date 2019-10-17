В Приамурье назвали ущерб транспортной инфраструктуре от паводка

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Общий ущерб транспортной инфраструктуре Амурской области в результате паводков, по уточнённым данным, составил 1,7 млрд рублей, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Об этом он сообщил в рамках видеоконференции на совещании по вопросам ликвидации паводков, которое провёл президент России Владимир Путин.

«Обследование совместно с Росавтодором показало, что сумма ущерба составила 1,7 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба регионального правительства.

Орлов отметил, что в результате паводка пострадало почти 370 км дорог, а также сотни различных транспортных сооружений.

«Это 44 моста, 107 водопропускных сооружений, 366 км дорог. Из областного бюджета уже направлено на срочное восстановление 406 млн рублей», — уточнил губернатор Приамурья.

В августе Министерство образования и науки Амурской области сообщило, что ущерб образовательным учреждениям от паводка оценивается более чем в 270 млн рублей.

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